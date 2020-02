Der US-Medienmilliardär Michael Bloomberg ist bei seiner ersten Teilnahme an einer TV-Debatte der demokratischen Präsidentschaftsbewerber von seinen Rivalen...

Bis jetzt ist der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg als Kandidat im US-Wahlkampf etwa bei Debatten nicht groß in Erscheinung getreten. Im...

Scharfe Kritik von AfD auf Linksfraktion-Landtagsinitiative Die Initiative der Linksfraktion im Schweriner Landtag für eine klare Abgrenzung gegenüber "demokratiefeindlichen Kräften" hat bei der AfD scharfe Kritik...

t-online.de vor 3 Tagen - Politik Auch berichtet bei • abendblatt.de