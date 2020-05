04.05.2020 ( vor 1 Stunde )

Dieses Video hat Folgen: Profi Salomon Kalou filmt in der Kabine von Hertha BSC. Strenge Abstandsregeln gibt es trotz Corona offenbar nicht. Ungehindert marschiert der Offensivspieler in einen Raum, in dem gerade ein Corona-Test gemacht wird. Die DFL reagiert entsetzt, Hertha BSC zieht Konsequenzen