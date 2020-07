24.07.2020 ( vor 4 Stunden )



Einer Polizeistreife fiel in Wien ein Motorradfahrer auf, der eine Kreuzung auf dem Hinterrad überquerte. Anschließend versuchte er zu fliehen - und beging in acht Minuten 42 Verkehrsdelikte. Einer Polizeistreife fiel in Wien ein Motorradfahrer auf, der eine Kreuzung auf dem Hinterrad überquerte. Anschließend versuchte er zu fliehen - und beging in acht Minuten 42 Verkehrsdelikte. 👓 Vollständige Meldung