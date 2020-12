Björn Schumacher RT @Frau_Kamrath: Die Google-Trends sind da. Wichtigste Erkenntnisse: Laura Müller trendet mehr als Michael Wendler und keiner hat so richt… vor 1 Stunde Madleen Kamrath Die Google-Trends sind da. Wichtigste Erkenntnisse: Laura Müller trendet mehr als Michael Wendler und keiner hat so… https://t.co/Cl5ZDpXlSD vor 2 Stunden Gala Mit seinen Aussagen stieß Michael Wendler auf Unverständnis. Aber 2020 trendete nur ein anderer deutscher Promi meh… https://t.co/MkhBIReTWk vor 2 Stunden klatsch-tratsch.de Laura Müller und Michael Wendler: 2020 voll angesagt bei Google #DonaldTrump #google #Jahresrückblick #JoeBiden… https://t.co/VJQLgs07AH vor 2 Stunden extratipp.com DSDS: Laura Müller im Luxuswahn - Wendler schenkt ihr Kalender im Wert von mehreren tausend Euro… https://t.co/aw5QihFEWB vor 18 Stunden Tonight News Oliver #Pocher: „Weil sie so hohl ist“ – jetzt geht’s Laura Müller an den Kragen! #Wendler https://t.co/vm0cfDhzEa vor 19 Stunden