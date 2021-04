20.04.2021 ( vor 3 Tagen )



Für die ausländischen Automobilhersteller hängt gerade in diesem Jahr vieles vom Erfolg in China ab. Auf der Auto Shanghai 2021, der größten und wichtigsten Automesse spielen Mercedes, BMW & Co den bekannten Dreiklang aus SUV, Elektromobilität und repräsentativen Limousinen.Von FOCUS-Online-Autor Für die ausländischen Automobilhersteller hängt gerade in diesem Jahr vieles vom Erfolg in China ab. Auf der Auto Shanghai 2021, der größten und wichtigsten Automesse spielen Mercedes, BMW & Co den bekannten Dreiklang aus SUV, Elektromobilität und repräsentativen Limousinen.Von FOCUS-Online-Autor Wolfgang Gomoll 👓 Vollständige Meldung