Auto | Auf Winterreifen wechseln: Wann droht Bußgeld?

02.10.2021 ( vor 6 Tagen )



Von Oktober bis Ostern mit Winterreifen – diese Faustregel ist als Orientierung durchaus sinnvoll. Denn einen gesetzlichen Zeitraum für das Fahren mit Winterreifen gibt es in Deutschland nicht. Wann beginnt die Zeit der Winterreifen? Einen genauen Termin dafür nennt der Gesetzgeber nicht. Deshalb so 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Twitter ACV der Haushalte mit Auto 🚗 wechseln grundsätzlich im Oktober ihre Reifen. Wann montierst du deine Winterreifen❓ https://t.co/90CTpdR20T vor 2 Tagen