Schadenersatz-Prozess in den USA : Tesla muss wegen Rassismus 127 Millionen Franken zahlen Der Autobauer hat sich offenbar nicht um rassistische Vorfälle in seinem Werk in Kalifornien gekümmert. Zu diesem Schluss kam ein Gericht in San Francisco.

Basler Zeitung vor 1 Woche - Wirtschaft