Vorsicht beim Kennzeichenwechsel - Achtung, Fahrverbot! Das müssen Autofahrer bei Umweltzonen beachten

11.04.2023 ( vor 6 Tagen )



Umweltzonen und die dazu passenden Plaketten für das Auto sorgen für Unsicherheit. In München gilt etwa zum Teil ein Fahrverbot für Diesel - aber mit Ausnahmen. Was die Umweltplaketten aussagen und worauf Autofahrer jetzt achten müssen: Umweltzonen und die dazu passenden Plaketten für das Auto sorgen für Unsicherheit. In München gilt etwa zum Teil ein Fahrverbot für Diesel - aber mit Ausnahmen. Was die Umweltplaketten aussagen und worauf Autofahrer jetzt achten müssen: 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Twitter