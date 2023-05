Schottland: Autonomes Fahren auf Buslinie über Queensferry Bridge

15.05.2023 ( vor 6 Stunden )



In Schottland können erstmals Passagiere mit einem normalen Linienbus fahren, der von selbst steuert – mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Ohne menschliches Fachpersonal wird aber auch er zunächst nicht auskommen. 👓 Vollständige Meldung

