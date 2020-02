19.02.2020 ( vor 4 Stunden )



Das Samsung Galaxy Z Flip konnte in ersten Robustheits-Tests durchaus überzeugen - trotzdem kann es durch das ständige Falten natürlich auf Dauer zu Schäden am Display kommen. Wie viel müssen Nutzer wohl voraussichtlich für die Reparatur des Falt-Handys zahlen? Wie gut sich das Smartphone in unserem ersten Hands-On schlug, sehen Sie außerdem im Vid 👓 Vollständige Meldung