26.02.2020 ( vor 6 Stunden )



Ob die gehypte Serie "The Mandalorian" aus dem Star-Wars-Universum, Marvel oder "Die Eiskönigin": All diese Titel finden sich bald nur beim Streamingdienst Disney+. Am 24. März startet der Service auch in Deutschland. Doch mit einem Trick können Sie ihn auch jetzt schon nutzen und bereits die ersten Inhalte auf Deutsch ansehen. 👓 Vollständige Meldung