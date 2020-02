K.O.L.A. RT @sternde: Dramatische Eskalation in Syrien: Türkei droht mit Grenzöffnung für Flüchtlinge – Russland schickt Kriegsschiffe an den Bospor… vor 36 Minuten Hayri Aygün RT @sternde: Dramatische Eskalation in Syrien: Türkei droht mit Grenzöffnung für Flüchtlinge – Russland schickt Kriegsschiffe an den Bospor… vor 40 Minuten Smiley RT @sternde: Dramatische Eskalation in Syrien: Türkei droht mit Grenzöffnung für Flüchtlinge – Russland schickt Kriegsschiffe an den Bospor… vor 59 Minuten Aufstehen Nachrichten RT @sternde: Dramatische Eskalation in Syrien: Türkei droht mit Grenzöffnung für Flüchtlinge – Russland schickt Kriegsschiffe an den Bospor… vor 1 Stunde Michael Werner RT @sternde: Dramatische Eskalation in Syrien: Türkei droht mit Grenzöffnung für Flüchtlinge – Russland schickt Kriegsschiffe an den Bospor… vor 1 Stunde Rafael RT @sternde: Dramatische Eskalation in Syrien: Türkei droht mit Grenzöffnung für Flüchtlinge – Russland schickt Kriegsschiffe an den Bospor… vor 1 Stunde