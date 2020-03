04.03.2020 ( vor 3 Stunden )



Netflix hat mit gleich zwei deutschen Produktionen in diesem Jahr einen Grimme-Preis einfahren können. Sowohl die Coming-of-Age-Story "How To Sell Drugs Online (Fast)" als auch das Hip-Hop-Drama "Skylines" konnten sich einen der begehrten Preise verdienen. 👓 Vollständige Meldung