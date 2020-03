05.03.2020 ( vor 4 Stunden )

In China gehen die Neuinfektionen des neuartigen Coronavirus zurück, die Zahl der Geheilten steigt stetig. Das Robert-Koch-Institut stuft die Gefahr in Deutschland weiterhin als "mäßig" ein. Diese positive Tendenz liegt vor allem an einer Vielzahl von Maßnahmen. Dazu gehört auch die Quarantäne . Doch was heißt das genau? CHIP beantwortet die wichtigsten