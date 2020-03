Andreas Montag RT @VeoliaDE: Durch die #Coronakrise, greifen viele Verbaucher auf Alternativen zu #Toilettenpapier zurück. Die Folge: Vermehrt landen fäls… vor 3 Tagen Daniel Kiesewetter RT @VeoliaDE: Durch die #Coronakrise, greifen viele Verbaucher auf Alternativen zu #Toilettenpapier zurück. Die Folge: Vermehrt landen fäls… vor 3 Tagen Veolia Deutschland Durch die #Coronakrise, greifen viele Verbaucher auf Alternativen zu #Toilettenpapier zurück. Die Folge: Vermehrt l… https://t.co/Olmzw9i1Ru vor 3 Tagen FF Bonn-Rheindorf RT @gabonn: Geht das #Klopapier aus, muss Ersatz her. Doch Küchenpapier, Zeitung und Co. dürfen nicht in der Toilette landen. Sonst könnte… vor 5 Tagen General-Anzeiger Geht das #Klopapier aus, muss Ersatz her. Doch Küchenpapier, Zeitung und Co. dürfen nicht in der Toilette landen. S… https://t.co/aBVZsY8p3O vor 5 Tagen