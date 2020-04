04.04.2020 ( vor 8 Stunden )

Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbot bei 20 Grad und mehr: Was darf man noch und was ist verboten? Darf ich mich jetzt in die Sonne legen? Darf ich auf der Parkbank ein Buch lesen? Mit wem darf ich spazieren gehen? Wir geben Antworten zu diesen Fragen.