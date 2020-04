30.04.2020 ( vor 4 Stunden )

Das neue Assassin's Creed wurde endlich enthüllt. Nachdem viele Spekulationen ein Setting in der Welt der Wikinger angedeutet haben, steht nun fest: Assassin's Creed Valhalla wird uns mit dem neuen Spiel in den hohen Norden bringen. Im ersten Trailer zeigen die Macher schon, was die Spieler im neuen Assassinen-Abenteuer erwartet.