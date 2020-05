Wolfgang U. Eckart (DK9JL) Hochhuths Recherchen zu dem Stück "Juristen" über die Rolle früherer Nazi-Richter in der Bundesrepublik führten 197… https://t.co/PnZqAMO02o vor 1 Minute Landvermesser RT @vvnbdams: Nachruf auf Dramatiker Rolf Hochhuth: Den Vorhang zerrissen Vom wichtigen Theateraufklärer in der Nachkriegszeit wurde Rolf H… vor 3 Minuten VVN-BdA Münster Nachruf auf Dramatiker Rolf Hochhuth: Den Vorhang zerrissen Vom wichtigen Theateraufklärer in der Nachkriegszeit wu… https://t.co/wlzP2HK0gG vor 12 Minuten taz Kulturredaktion RT @tazgezwitscher: Vom wichtigen Theateraufklärer in der Nachkriegszeit wurde Rolf Hochhuth zum starrsinnigen Wutbürger. Nun ist er in Ber… vor 15 Minuten Ein Stück Deutschland RT @nsdoku: Rolf Hochhuth ist gestorben. Der Dramatiker regte mit seinem umstrittenen Stück "Der Stellvertreter" Anfang der 1960er Jahre di… vor 52 Minuten 100 Tage Bücher RT @tazgezwitscher: Vom wichtigen Theateraufklärer in der Nachkriegszeit wurde Rolf Hochhuth zum starrsinnigen Wutbürger. Nun ist er in Ber… vor 1 Stunde