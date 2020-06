Quelle: Spot on News STUDIO - vor 4 Tagen



Urlaub in Europa: Reisewarnung wird am 15. Juni aufgehoben 01:27 Deutschland hebt die Reisewarnung auf: Ab dem 15. Juni soll die Warnung für alle EU-Staaten sowie für Großbritannien, die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein entfallen.