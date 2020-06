Ronald Ivancic Massive Kritik an Facebook-Chef: Trumps Schießbefehl - Zuckerberg deutet Umdenken an https://t.co/kX5fvfFkxx https://t.co/1tVLg9wsqO vor 21 Stunden manager magazin Massive Kritik an Facebook-Chef: Trumps Schießbefehl - Zuckerberg deutet Umdenken an... https://t.co/EGSnUxaNCz vor 23 Stunden