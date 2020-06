17.06.2020 ( vor 5 Stunden )

Die kürzlich in Deutschland an den Start gegangene Corona-Warn-App ist derzeit in aller Munde. Nutzer älterer Android- oder iOS- Smartphones bemerken dabei derzeit häufig, dass die Corona-App auf Ihrem Gerät nicht genutzt werden kann. Lesen Sie hier, welche Smartphones die App nicht mehr unterstützen und was Betroffene nun tun können.