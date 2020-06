Corona-Warn-App startet in wenigen Tagen: So können Sie die Warn-App jetzt schon testen Der Code der Corona-Warn-App ist fertig, kommende Woche soll die App dann endlich in den App-Stores zum kostenlosen Download stehen. Neugierige Android-Nutzer...

CHIP Online vor 6 Tagen - Computer





Photoshop Camera für iOS & Android: Adobe macht Photoshop-Live-Filter kostenlos Die nächste Smartphone-App aus dem Hause Adobe steht zum kostenlosen Download bereit. "Photoshop Camera" ist eine Kamera-App, die eine Vielzahl Filter & Effekte...

CHIP Online vor 1 Woche - Computer