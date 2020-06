Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



Laura & der Wendler: Steht der neue Nachname jetzt fest? 01:07 Wird aus Laura Müller bald etwa doch Laura Norberg? In der fünften Folge von „Laura und der Wendler - jetzt wird geheiratet!“ offenbarte die 19-Jährige jetzt nämlich, dass sie und der Wendler sich dazu entschieden haben, den Nachnamen Norberg anzunehmen. Und das, obwohl Michaels Ex Claudia...