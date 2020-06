ITS Hessen e.V. RT @vr_online: #Wirtschaftsweise sehen gute Chancen für Konjunkturaufschwung in Deutschland im Jahr 2021, schrauben ihre #Konjunkturprognos… vor 18 Stunden VerkehrsRundschau #Wirtschaftsweise sehen gute Chancen für Konjunkturaufschwung in Deutschland im Jahr 2021, schrauben ihre… https://t.co/sKF8puHZOk vor 20 Stunden Energie Heute Die Corona-Krise zwingt die #Wirtschaft in #Deutschland in die Knie. Der Absturz der deutschen Wirtschaft im Corona… https://t.co/HdnqcHIYMX vor 21 Stunden RND Die Corona-Krise zwingt die #Wirtschaft in #Deutschland in die Knie. Der Absturz der deutschen Wirtschaft im Corona… https://t.co/yS8Iw3Bp6N vor 21 Stunden idowa "Wirtschaftsweise" schrauben Prognose nach unten https://t.co/f6qkOpxCYl vor 23 Stunden AugsburgerAllgemeine Die #Corona-Krise zwingt die deutsche #Wirtschaft in die Knie. Nach einem harten Absturz erwarten viele schon 2021… https://t.co/MG03D8bIRd vor 1 Tag