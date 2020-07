09.07.2020 ( vor 2 Tagen )



In Frankreich gingen mehrere Tausend Menschen für den lebensgefährlich verletzten Busfahrer auf die Straßen. Er hatte Menschen an der Bushaltestelle aufgrund von fehlender Corona-Schutzmaßnahmen abgewiesen und wurde dann von ihnen am Kopf verletzt. In Frankreich gingen mehrere Tausend Menschen für den lebensgefährlich verletzten Busfahrer auf die Straßen. Er hatte Menschen an der Bushaltestelle aufgrund von fehlender Corona-Schutzmaßnahmen abgewiesen und wurde dann von ihnen am Kopf verletzt. 👓 Vollständige Meldung