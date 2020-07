20.07.2020 ( vor 5 Tagen )



Die deutschen Discounter-Ketten Aldi Süd und Lidl gelten inzwischen auch in den USA als etablierte Lebensmittelhändler. Erst kürzlich eröffnete Aldi Süd seine 2000. Filiale in den USA; nun will auch Lidl seine Übersee-Expansion vorantreiben. 👓 Vollständige Meldung