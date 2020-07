24.07.2020 ( vor 5 Tagen )

Vier Packungen, vier Länder : Mit dem aktuellen CHIP Shopping-Deal* können Sie vier Kaffeespezialitäten zum Sonderpreis entdecken. In Kooperation mit mein-eigener-kaffee.de bieten wir Ihnen vier Kaffeesorten in einem Paket an, das so sonst nicht zur Auswahl steht. Sie erhalten die Zusammenstellung versandkostenfrei für nur 49,90 Euro. Im Video verrät