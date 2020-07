Kühler Kopf an heißen Tagen: Sonnenschutz am besten außen an den Fenstern anbringen Berlin (dpa/tmn) - So schön die Sommersonne ist, sie kann auch belastend sein. Ihre Strahlen heizen Räume bei direkter Einstrahlung schon bei moderaten...

t-online.de vor 5 Tagen - Deutschland