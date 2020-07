31.07.2020 ( vor 6 Stunden )



Die Deutsche Bahn nimmt ordentlich Geld in die Hand, um seine Mitarbeiter mit neuer Berufskleidung auszustatten. Rund 900.000 neue Kleidungsstücke werden nun an sämtliche Arbeitergruppen der DB ausgeteilt. Und die haben es in sich: Künftig trägt man bei der Bahn Designer-Outfits von TV-Promi Guido Maria Kretschmer. 👓 Vollständige Meldung