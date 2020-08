11.08.2020 ( vor 2 Tagen )



SSDs gehören heute zu den beliebtesten externen Datenspeichern. Die Platten sind immerhin extrem schnell und mittlerweile auch gar nicht mehr so teuer. Mit wachsendem Speicherplatz schnellen die Preise jedoch in die Höhe. Wie viel Platz die größte SSD der Welt bietet und was Sie kostet, verraten wir Ihnen hier. 👓 Vollständige Meldung