Michaya Angel #Mobbing kann jeden treffen, deswegen schau nicht weg! Meinen #Roman #Lilienhimmel gibt es bei #Amazon, #ebay,… https://t.co/T6OpAsvBlI vor 2 Stunden PUGNALOM Boykottiert US Produkte, kauft nicht bei Ebay und Amazon ein, verzichtet auf Procter Gamble.... Es gibt viele Mögli… https://t.co/cQUtZePxcT vor 2 Stunden Kybeline Ich finde Amazon sowieso beschissen und überteuert! Bei Ebay findet man dieselbe Ware meist 20% billiger. Und Amaz… https://t.co/qI2U15Axat vor 20 Stunden Leicht Angebraten @m_grill .. wenn man eine echte KN95 Maske überhaupt bekommt. Habe eben Maske aufgeschnitten und bemerkt: meine l… https://t.co/x5gOEzztRs vor 2 Tagen Jermaine Mitschka 🇮🇩🇪🇺 @kiano27198045 Deine Argumente werden nicht besser, wenn du deine eigenen Tweets likes. Bei Amazon, Ebay, Zalando… https://t.co/fea1QRejS6 vor 2 Tagen gamingfische @j_mitschka Also muss fortnite nicht extra zahlen genau wie Amazon, Ebay & co #FreeFortnite vor 2 Tagen