EA setzt wieder auf Steam: Launch-Termin steht fest Schon vor einer Weile wurde bekannt, dass Electronic Arts nach Jahren wieder Spiele auf Steam bereitstellen wird. Nun steht ein Termin für den Launch von EA...

CHIP Online vor 6 Tagen - Computer





Wieder in der Spur - Promi-Geburtstag vom 18. August 2020: Christian Slater Berlin (dpa) - Im nächsten Jahr hat Christian Slater einen wichtigen Termin in Hollywood. Der US-Schauspieler bekommt auf dem berühmten "Walk of Fame" einen...

t-online.de vor 1 Woche - Prominente