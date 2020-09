11.09.2020 ( vor 7 Stunden )



Vor der Wahl in den USA hat sich US-Präsident Vor der Wahl in den USA hat sich US-Präsident Trump selbst in Bedrängnis gebracht: Er hat eingeräumt, die Corona-Gefahr heruntergespielt zu haben. Zu seiner Verteidigung bemüht er nun auch eine historische Figur. 👓 Vollständige Meldung