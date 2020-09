22.09.2020 ( vor 5 Stunden )



Mit einem Großaufgebot ermittelt die Polizei in Berlin und Brandenburg gegen mehrere Verdächtige. Es geht um "Steuerstraftaten in erheblichem Umfang" im Zusammenhang mit der Rapper-Szene. 👓 Vollständige Meldung