Freigeist1975 RT @Stromschlag2: #Disney, USA, kündigte den Abbau von 28.000 #Stellen an. In Vergnügungsparks und Ferienresorts, bei Fanartikeln und Kreuz… vor 2 Stunden Franz 🐶📣 RT @BAMICKE: Wegen Corona-Krise: Disney kündigt 28.000 Mitarbeitern https://t.co/C4xQORQUIP via @faznet vor 3 Stunden Welf Vogel RT @BAMICKE: Wegen Corona-Krise: Disney kündigt 28.000 Mitarbeitern https://t.co/C4xQORQUIP via @faznet vor 3 Stunden Welf Vogel Wegen Corona-Krise: Disney kündigt 28.000 Mitarbeitern https://t.co/C4xQORQUIP via @faznet vor 3 Stunden stern_ratgeber Corona-Pandemie: Disney kündigt wegen Corona-Krise rund 28.000 Mitarbeitern Die Corona-Pandemie hat den US-Unterhal… https://t.co/XYe3ERtMEd vor 3 Stunden stern Corona-Pandemie: Disney kündigt wegen Corona-Krise rund 28.000 Mitarbeitern https://t.co/Pc7flfvVce vor 4 Stunden