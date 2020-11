05.11.2020 ( vor 4 Stunden )



Vier Spiele, vier Siege, null Gegentore - der BVB geht mit starker Bilanz in den Vier Spiele, vier Siege, null Gegentore - der BVB geht mit starker Bilanz in den Bundesliga -Hit am Samstag gegen den FC Bayern . Das 3:0 in Brügge verhalf dem BVB in der Champions League an die Spitze. Ähnliches soll nun auch im Duell mit den Münchnern gelingen. 👓 Vollständige Meldung