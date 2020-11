08.11.2020 ( vor 6 Tagen )



So etwas hat es in der jüngeren US-Geschichte nicht gegeben: So etwas hat es in der jüngeren US-Geschichte nicht gegeben: Donald Trump lässt nach der Wahl nicht erkennen, sich dem gewählten Präsidenten Joe Biden geschlagen zu geben. Berichten zufolge wirken Vertraute auf ihn ein - andere stärken ihm den Rücken. 👓 Vollständige Meldung