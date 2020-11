Jan Wameling - 🚴 Ägypten - Mehr als 100 intakte Sarkophage entdeckt In Ägypten haben Archäologen bei Ausgrabungen mehr als hundert… https://t.co/pQj4hLiXW9 vor 17 Minuten Mike Maehlmann ⚓🌊🏴‍☠☮🛥🏝🏖🏳‍🌈🇪🇺 RT @DLFNachrichten: In Ägypten haben Archäologen bei Ausgrabungen mehr als hundert Sarkophage entdeckt. https://t.co/7rInSvYBpl vor 2 Stunden Die Nachrichten In Ägypten haben Archäologen bei Ausgrabungen mehr als hundert Sarkophage entdeckt. https://t.co/7rInSvYBpl vor 2 Stunden Nürnberger Blatt Mehr als 100 intakte Sarkophage in Ägypten entdeckt | #ägypten #sarkophage #entdeckt https://t.co/2GO6YGbmaA vor 3 Stunden 24matins.de Mehr als 100 intakte Sarkophage in Ägypten entdeckt https://t.co/exeegxWWub #Welt vor 4 Stunden