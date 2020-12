03.12.2020 ( vor 3 Stunden )

Ein chaotisches Jahr 2020 geht so langsam zu Ende – zum Glück. Es wird Zeit, einen Blick zurückzuwerfen oder besser gesagt: In die Vergangenheit zu lauschen. Der Streamingdienst Spotify macht das möglich mit seinem individuellen Jahresrückblick für jeden Nutzer. So erfahren Sie, welche Lieder und Künstler Sie am meisten gehört haben.