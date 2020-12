Startschuss für das Einzel der Skiflug-WM in Planica, zwei Sprints der Biathleten in Hochfilzen.

Eine Woche nach Bekanntwerden der fristlosen Entlassungen der früheren Lotto-Chefs in Sachsen-Anhalt will der Parlamentarische Untersuchungsausschuss (Pua) zu...

Im Zuge von Bauern-Protesten müssen Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern am Freitag (7.00 Uhr) mit Behinderungen rechnen. Nach Angaben des Landesbauernverbandes...

In der letzten Sitzung des Landtags in diesem Jahr stehen noch einmal eine Reihe von Bildungsthemen zur Debatte. Auf Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und...

Zustandsbericht: Wie geht es Brandenburgs Wäldern? Trockenheit, Waldbrände und Schädlinge haben den Wäldern in Brandenburg in den vergangenen Jahren zugesetzt. In welchem Zustand der Wald in diesem Jahr...

t-online.de vor 6 Stunden - Deutschland