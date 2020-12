30.12.2020 ( vor 2 Stunden )



Die Zahl der gemeldeten Todesfälle in Zusammenhang mit Die Zahl der gemeldeten Todesfälle in Zusammenhang mit Covid -19 binnen eines Tages hat in Deutschland zum ersten Mal die Marke von 1000 überschritten. Damit ist ein neuer Höchststand erreicht. 👓 Vollständige Meldung