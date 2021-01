10.01.2021 ( vor 3 Stunden )



In einer bewegenden Rede hat sich Arnold In einer bewegenden Rede hat sich Arnold Schwarzenegger an seine amerikanischen Mitbürger gewandt. Im Sturm auf das Kapitol sieht er Parallelen zum Judenpogrom 1938 in Deutschland - und Trump habe "die Menschen mit Lügen in die Irre" geführt, sagte er. 👓 Vollständige Meldung