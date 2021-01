Hirsch Siegfried Trump hat Weißes Haus kurz vor Ende seiner Amtszeit verlassen https://t.co/wL8bzHZ0F1 Du bist eine Schande für die… https://t.co/vkGCHuG5IT vor 9 Stunden ieri RT @zeitonline: Kurz vor Ende seiner Amtszeit und der Vereidigung seines Nachfolgers, hat der scheidende #US-Präsident Donald #Trump das We… vor 9 Stunden Wolf-Dieter Eckart Trump hat Weißes Haus kurz vor Ende seiner Amtszeit verlassen https://t.co/t5cgQccc9x via @Yahoode vor 10 Stunden Gissel RT @zeitonline: Kurz vor Ende seiner Amtszeit und der Vereidigung seines Nachfolgers, hat der scheidende #US-Präsident Donald #Trump das We… vor 10 Stunden Ingo Schmidt RT @zeitonline: Kurz vor Ende seiner Amtszeit und der Vereidigung seines Nachfolgers, hat der scheidende #US-Präsident Donald #Trump das We… vor 10 Stunden ZEIT ONLINE Kurz vor Ende seiner Amtszeit und der Vereidigung seines Nachfolgers, hat der scheidende #US-Präsident Donald… https://t.co/bs9Q77I06w vor 10 Stunden