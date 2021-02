09.02.2021 ( vor 2 Tagen )



Nachdem die WDR-Sendung "Die letzte Instanz" wegen ihrer einseitigen Gästeauswahl zum Thema Rassismus stark in der Kritik stand, hat sich Enissa Amani entschlossen, es besser machen zu wollen. Sie startet das Format "Die beste Instanz" – und zeigt damit, was es im deutschen TV eigentlich bräuchte: mehr Aufklärung, Vielfalt und Expertise. Nachdem die WDR-Sendung "Die letzte Instanz" wegen ihrer einseitigen Gästeauswahl zum Thema Rassismus stark in der Kritik stand, hat sich Enissa Amani entschlossen, es besser machen zu wollen. Sie startet das Format "Die beste Instanz" – und zeigt damit, was es im deutschen TV eigentlich bräuchte: mehr Aufklärung, Vielfalt und Expertise. 👓 Vollständige Meldung