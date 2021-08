07.08.2021 ( vor 4 Stunden )



Haferflocken zum Frühstück sind eine tolle Möglichkeit, um gesund in den Tag zu starten. Die Flocken enthalten viele Ballaststoffe, Vitamine und Eiweiß und wirken sich auch positiv auf das gesamte Befinden aus. Was sich in Ihrem Körper und an Ihrem Verhalten ändert, wenn sie einen Monat jeden Tag Haferflocken essen, verraten wir Ihnen in diesem Beitrag. 👓 Vollständige Meldung