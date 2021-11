12.11.2021 ( vor 5 Tagen )



Sie suchen einen bezahlbaren Kaffeevollautomaten? In der aktuellen Rabattschlacht rund um Black Friday, Singles Day & Co. gibt es die DeLonghi ECAM 23.266.B zum Schnäppchenpreis. Im Video zeigen wir Ihnen, auf was Sie beim Kauf eines Kaffeevollautomaten achten sollten. 👓 Vollständige Meldung