01.02.2022 ( vor 2 Tagen )

Aldi, Lidl, Rewe, Edeka und Kaufland haben sich in einem Brief an Spitzenpolitiker dafür eingesetzt, dass die 2G-Regeln auch im übrigen Handel abgeschafft werden. Kurios: Die Ketten selbst sind in ihren Filialen nicht von den Einschränkungen betroffen.