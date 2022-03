29.03.2022 ( vor 15 Stunden )



In einer Reihe von Filialen testet Kaufland aktuell ein neues Pfandsystem. Mehrere Lebensmittel werden in den Standorten nun in Pfandgläsern angeboten. Hier fassen wir zusammen, was Kunden jetzt wissen müssen. 👓 Vollständige Meldung