Eine kleine Sensation in der Games-Branche: Der Erfinder der Spielereihe " Monkey Island " hat nach über 30 Jahren eine Fortsetzung der ersten beiden Spiele der Serie angekündigt. Fans sind begeistert. Der Entwickler der beliebten Spielereihe "Monkey Island", Ron Gilbert, hat einen neuen Teil der Serie angekündigt. Auf Twitter schrieb er: "Eine Kleinigkeit, an der wir in den letzten 2 Jahren heim...