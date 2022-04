19.04.2022 ( vor 5 Stunden )



Speiseöle sind gerade eine sehr gefragte Ware. Gerade Sonnenblumenöl ist vielerorts knapp oder teuer. Viele Menschen greifen daher auch auf Olivenöl zurück. Doch darum ranken sich viele Mythen: Wie viel Olivenöl am Tag ist gesund? Darf ich es in der Pfanne stark erhitzen und wo lagere ich es in der Küche? Die zertifizierte Olivenöl-Expertin Michaela Bogner klärt die wichtigsten Fragen. 👓 Vollständige Meldung